A Giorgetti interessa più l’euro forte che quello digitale
Lagarde avvisa tutti sugli asset russi: "Il diritto internazionale va rispettato" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: giorgetti - interessa
Lorenzo Giorgetti photography Vai su Facebook
Giorgetti pizzica le banche: “Spread giù, aiutino le famiglie” - ROMA – Un «piccolo pizzicotto», così lo definisce con il sorriso sulle labbra, alle banche italiane, che si avvantaggiano della riduzione dello spread e del miglioramento del rating nazionale, ma ... Scrive repubblica.it
Meeting Rimini 2025, Giorgetti: Benefici per banche devono tradursi in aiuti per famiglie - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto in videocollegamento al Meeting di Rimini, a un panel su “Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale”. Secondo tg24.sky.it