A Gaza è genocidio | lo stabilisce commissione Onu

“A Gaza è genocidio”. Lo ha stabilito in un dossier Coi, Commissione Internazionale Indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite. In quello che ormai è un punto di non ritorno, mentre l’ Europa con von der Leyen annuncia la proposta delle primissime sanzioni a Israele mirate a ministri estremisti e a concessioni commerciali, ma il settore delle armi non sarebbe toccato, Coi su Gaza mette un punto fermo. Scrivendo nero su bianco la parola genocidio. La Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta delle Nazioni Unite presieduta dalla giurista Navi Pillay pubblica un dossier con cui conclude che “Israele ha commesso genocidio contro i palestinesi a Gaza sulla base di quanto raccolto da molteplici fonti e valutato attraverso la rigorosa cornice legale della Convenzione sul genocidio del 1948, a cui Israele partecipa”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it