A fuoco un gommone ormeggiato alla Motomar di Capo Gallo | ferita una donna ustionata ai piedi
Incendio nel vano motore di un gommone ormeggiato alla Motomar di Capo Gallo questo pomeriggio. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 14.50: ferita una delle due persone che si trovava a bordo. La donna di 33 anni è rimasta leggermente ustionata ai piedi ed è stata trasportata al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Salvati con gommone da Vigili del Fuoco due ragazzi bloccati sotto Ponte San Pancrazio a Verona – Il video
Imbarcazione a fuoco e un gommone in difficoltà: 11 persone salvate in mare
Il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto questa mattina, all'alba, per un uomo, rimasto bloccato per diverse ore su un isolotto nel fiume Isarco, tra i ponti Roma e Palermo. I pompieri hanno tratto in salvo l'uomo con un gommone. E' stat Vai su Facebook
In pochi secondi ti trovi con il gommone ribaltato in acque fluviali In questo addestramento i #vigilidelfuoco devono raddrizzare il gommone nel più breve tempo possibile, e tutto ciò avviene grazie a un perfetto #lavorodisquadra #lidoveserve #addestramentiqu - X Vai su X
Salvati con gommone da Vigili del Fuoco due ragazzi bloccati sotto Ponte San Pancrazio a Verona - Salvati dai Vigili del fuoco due ragazzi bloccati su un isolotto sul fiume Adige, a Verona, sotto il Ponte di San Pancrazio: a raggiungerli e portarli al sicuro ci hanno pensato i soccorritori ... Scrive ilgiornale.it