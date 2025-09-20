A fuoco un gommone ormeggiato alla Motomar di Capo Gallo | ferita una donna ustionata ai piedi

Incendio nel vano motore di un gommone ormeggiato alla Motomar di Capo Gallo questo pomeriggio. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 14.50: ferita una delle due persone che si trovava a bordo. La donna di 33 anni è rimasta leggermente ustionata ai piedi ed è stata trasportata al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

