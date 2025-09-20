a firenze lavori alla rete fognaria in via dei pandofini

Firenze, 20 settembre 2025 - A Firenze partono da questa settimana nuovi lavori, oltre ai “classici” cantieri della tramvia. In via Pandolfini inizieranno il 23 settembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino all’11 ottobre sarà chiuso il tratto via del Crocifisso-via delle Seggiole. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via dell’Agnolo e diretti in via del Proconsolo: via Verdi-via dell’Oriuolo-via del Proconsolo-via Ghibellina-via delle Seggiole. In via Sgambati, riporta una nota di Palazzo Vecchio, sarà fatto un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

