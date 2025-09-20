A Contea Gentile il fantasy lo decide la chat di Twitch

Il 18 settembre, il panorama del gioco di ruolo online ha vissuto una giornata memorabile: la campagna interattiva di Sara “Kurolily” Stefanizzi ha catapultato migliaia di spettatori nel borgo abruzzese di Contea Gentile, trasformato in un set fantasy per Red Bull Backseating, un’esperienza collettiva che ha rimescolato carte e confini dello streaming. Borghi reali, immaginari . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Contea Gentile il fantasy lo decide la chat di Twitch

In questa notizia si parla di: contea - gentile

“Benvenuti alla Contea Gentile!” Coloro tra di voi che hanno già varcato le soglie di questo posto avranno sicuramente sentito queste parole dalla mia bocca (quando non era piena di cibo, evento molto più probabile!) ed effettivamente per me quando venite a Vai su Facebook

L’italiano che sta costruendo la Contea degli Hobbit in Abruzzo; Alla ricerca di una contea Gentile, in Abruzzo: #hobbitday; Contea Hobbit in Abruzzo: il Signore degli Anelli a Bucchianico.

La Contea hobbit d'Abruzzo guarda a un nuovo futuro - Tre giorni di festa tra balli e banchetti, nel luogo più fantasy d'Abruzzo: nel weekend tra il 9 e l'11 settembre si è tenuta a Bucchianico, in provincia di Chieti, una grandissima festa nella Contea ... Lo riporta wired.it

A che punto è il progetto della Contea d'Abruzzo - Nella Contea Gentile si prepara una grande festa: sabato 2 e domenica 3 settembre, a Bucchianico, in provincia di Chieti, si terrà l'ultima grande festa organizzata da Nicolas Gentile prima del ... Riporta wired.it