A che ora Nadia Battocletti oggi Mondiali atletica 2025 | programma finale 5000 metri tv streaming

Nadia Battocletti è pronta ad affrontare una delle sfide più complicate della sua carriera, andando a caccia di un posto sul podio nella finale dei 5000 metri ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. La stella del mezzofondo italiano ha già realizzato una vera impresa aggiudicandosi l’argento iridato sui 10.000 metri, ma a questo punto l’obiettivo è quello di andare a medaglia anche sulla distanza più breve. La 25enne trentina spera di migliorare il quarto posto olimpico di Parigi nei 5000, dopo aver ben figurato in batteria dimostrando uno stato di forma ottimale. Battocletti è consapevole di essere probabilmente la terza forza in campo in un eventuale arrivo di gruppo allo sprint conclusivo dietro alle formidabili keniane Beatrice Chebet (oro nei 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Nadia Battocletti oggi, Mondiali atletica 2025: programma finale 5000 metri, tv, streaming

In questa notizia si parla di: nadia - battocletti

Correre è ancora uno sfogo, intervista a Nadia Battocletti

Nadia Battocletti: “Mi sto divertendo tantissimo in questo 2025, prossimo obiettivo i Mondiali”

Correre è ancora uno sfogo, intervista a Nadia Battocletti

ITALIA 6 BELLISSIMA #Tokyo2025 Eguagliato a trent’anni da Göteborg il record storico di medaglie azzurre ai Mondiali quando mancano ancora due giornate! Mattia Furlani - lungo Antonella Palmisano - marcia 35 km Nadia Battocletti - 10.000 Vai su Facebook

#Atletica, Nadia #Battocletti in finale nei 5000 metri ai mondiali - X Vai su X

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Palmisano a Battocletti, gli italiani in gara e dove vederli; Diretta Mondiali di Atletica: Nadia Battocletti seconda in batteria nei 5000m. Coiro vola in semifinale. Eliminate Majori e Del Buono; Mondiali di atletica, il programma di giovedì 18 settembre: Battocletti e Pernici in gara, orari e dove vedere in TV.

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Palmisano a Battocletti, gli italiani in gara e dove vederli - I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13- Riporta msn.com

Quando corre Nadia Battocletti oggi nei 5000 metri ai Mondiali di atletica 2025: orario, tv, streaming - 000 metri, Nadia Battocletti non vuole accontentarsi e si rimette in gioco cimentandosi ... Si legge su oasport.it