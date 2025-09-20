A che ora la gara di F1 su TV8 GP Azerbaijan 2025 | programma in chiaro

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di vincere per ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della McLaren: queste sono le principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai tifosi azeri. La gara azera per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 21 settembre, alle ore 13.00 italiane, nel corso del GP d’Azerbaijan: il diciassettesimo   atto  del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Baku  e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. 🔗 Leggi su Oasport.it

