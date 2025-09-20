A che ora i Mondiali di atletica domani | orari domenica 21 settembre tv programma streaming italiani in gara

Domenica 21 settembre andrà in scena la nona giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) si conclude la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione delle ultime medaglie. Nella notte italiana ci sarà spazio per alcune prove del decathlon, poi a partire dalle ore il grande finale con la sessione che chiuderà la manifestazione. Si assegneranno nove titoli: salto in alto femminile, 800 metri femminile, 5000 metri maschile, lancio del disco maschile, decathlon, 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile e femminile. L’Italia sarà presente soltanto con la 4×400 femminile, impegnata in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

