A Castelfranco di Sotto le multe della polizia locale diventano digitali
Dai prossimi giorni gli agenti della polizia locale di Castelfranco di Sotto avranno in dotazione un tablet per fare le multe per chi non rispetta il codice della strada. Quindi addio al vecchio blocchetto, alla penna e al bollettino postale: da ora in poi la contravvenzione stradale nascerà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
