a carpenedolo nasce la casa di nemo prima residenza italiana per la sla

Una scia di luce ha attraversato la Lombardia, ma la vera notizia è un’altra: proprio qui, a Carpenedolo, è nato il primo nucleo residenziale italiano interamente dedicato a chi convive con la Sclerosi laterale amiotrofica. La novità cambia prospettiva a migliaia di famiglie e aggiunge un mattone decisivo alla lunga battaglia per la qualità di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

