A Carpenedolo nasce la Casa di Nemo prima residenza italiana per la SLA
Una scia di luce ha attraversato la Lombardia, ma la vera notizia è un’altra: proprio qui, a Carpenedolo, è nato il primo nucleo residenziale italiano interamente dedicato a chi convive con la Sclerosi laterale amiotrofica. La novità cambia prospettiva a migliaia di famiglie e aggiunge un mattone decisivo alla lunga battaglia per la qualità di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: carpenedolo - nasce
Carpenedolo, nasce la prima casa-residenza per chi vive con la Sla
Quando la frutta incontra il bubble gum… nasce la dolcezza perfetta! + =? #GustoInaspettato #ColoriCheScoppiano#Gum #caramelle #caramellegommose #frizzante #arancio #shop #store #online #go #viral #carpenedolo #brescia #lunati #store #g Vai su Facebook
A Carpenedolo nasce il centro residenziale per chi è affetto da Sla; Malattie rare, Collicelli (Aisla Brescia): A Carpenedolo struttura ideale per malati Sla; Malattie rare, Fontana (Nemo): In centro Carpenedolo sostegno adeguato per malati Sla.
A Carpenedolo nasce il centro residenziale per chi è affetto da Sla - L'assessore al lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi (Forza Italia): «Il nostro è un modello nazionale di assistenza» ... Si legge su brescia.corriere.it
Carpenedolo, nasce la prima casa-residenza per chi vive con la Sla - A Carpenedolo, nel cuore del Bresciano, è nato il primo nucleo residenziale italiano dedicato a chi convive con la Sla. Secondo sbircialanotizia.it