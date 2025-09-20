A Carate arriva la “Lambrada“. La tappa del festival itinerante fra canzoni, teatro e poesia.

Un concerto di canzoni d’autore alla Jannacci, un reading teatral-musicale sull’originale figura di uno scrittore, studioso di letteratura e pescatore caratese e una mostra con le opere di uno dei più eclettici artisti brianzoli. Tre appuntamenti per un weekend all’insegna della cultura del territorio. È quanto proporrà stasera e domani a Carate il festival itinerante “Lambrada“. Oggi alle 21 nel parco di Villa Cusani concerto del gruppo dialettale milanese Teka-P, che innesta la tradizione musicale di Jannacci, Gaber, Nanni Svampa e Cochi e Renato con sonorità jazz e blues. Sempre oggi, alle 16, nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena, accanto a Villa Cusani, verrà inaugurata la mostra dal titolo “Bagliore verde“, che esporrà alcune opere dell’artista, pittore, illustratore, tipografo, editore e aforista brianzolo Alberto Casiraghy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

