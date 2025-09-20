A caccia fuori periodo con richiami vietati e senza licenza | Bracconieri denunciati

Sono andati a caccia fuori dal periodo consentito, utilizzando metodi vietati e per giunta privi di regolare licenza. Il terreno di caccia, le zone rurali nei dintorni di Orzinuovi: è qui che due bracconieri sono stati intercettati dalla Polizia Locale nei giorni scorsi.Durante un servizio mirato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: caccia - fuori

Accoltellato fuori dal locale, ventitrenne grave in ospedale. Caccia aperta all’aggressore

Il ristoratore che caccia dal locale i turisti israeliani: "Fuori di qui, andate a mangiare a Gaza"

Ristoratore di Vigo caccia turisti israeliani: “Fuori da qui, viva la Palestina libera”

Sassari, fuori sede a caccia di una stanza: affitti dai 170 ai 500 euro e camere “Lgbt friendly” La spesa media mensile di 273, in arrivo più di 3mila persone. Alloggi Ersu: l’anno scorso soddisfatte tutte le 607 domande Vai su Facebook

Auto pirata uccide un 13enne in bicicletta, dramma fuori Vicenza: caccia alla macchina (che non si è fermata) - X Vai su X

A caccia fuori periodo, con richiami vietati e senza licenza: Bracconieri denunciati; Cacciano fuori periodo, senza licenza e utilizzando richiami acustici vietati: denunciati due bracconieri a Orzinuovi; “Un attacco alla natura e alla sicurezza”, gli esperti contro il disegno di legge sulla caccia.

Legge sulla caccia, cosa vuole davvero il governo: fucilate a febbraio, valichi montani e richiami vivi. E perché una parte di Coldiretti si è smarcata - it ha pubblicato in esclusiva, in anteprima, le bozze del disegno di legge sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Caccia, la Lombardia approva la sanatoria sui richiami vivi: “Il più grande regalo al bracconaggio fatto da un’istituzione” - Il nuovo, ultimo attacco della Regione Lombardia alla fauna selvatica colpisce gli uccelli migratori. Si legge su ilfattoquotidiano.it