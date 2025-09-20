A caccia di riscatto È una Maceratese arrabbiata e delusa
"Siamo delusi e arrabbiati per il risultato a Ostia, ma vogliamo continuare quel tipo di gara disputata nelle prime due giornate, arriviamo male a questo appuntamento come classifica, ma seguendo comunque un percorso di crescita". Matteo Possanzini, tecnico della Maceratese, non nasconde la delusione per la classifica perché dopo due gare la squadra è ancora ferma a zero punti. Domani alle 15 ci sarà il Fossombrone all’Helvia Recina - Pino Brizi in una gara che nasconde più di un’insidia. Le due partite alle spalle hanno lasciato un insegnamento. "Abbiamo toccato con mano il livello della D - spiega Possanzini - in cui si può anche perdere qualora non si dovesse fare la prova perfetta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
