A caccia del primo acuto Lo Spezia nel suo Picco per conquistare i 3 punti
"Bianco color vittoria!". Oggi pomeriggio, in occasione del match tra lo Spezia e la Juve Stabia al ‘Picco’ (il via alle ore 15, arbitra Massimi), l’intero popolo aquilotto si augura di poter tornare a recitare il caro motto vincente che ha accompagnato generazioni, esultando per un successo che sarebbe importantissimo per la classifica e il morale. Tre punti che gli Aquilotti dovranno conquistare con le armi della tecnica e della ferocia agonistica, qualità già evidenziate per lunghi tratti nel match di Empoli. Mister D’Angelo ha predicato realismo e serenità: "Non sarà una gara semplice, dovremo proseguire sulla strada intrapresa, cercando di fare ancora meglio, dando continuità alle prestazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
A caccia del primo acuto. Lo Spezia nel suo Picco per conquistare i 3 punti - Contro la Juve Stabia fiducia allo stesso undici che aveva iniziato al Castellani. Come scrive sport.quotidiano.net
Spezia a secco di reti al Picco: contro la Juve Stabia per evitare un record negativo - Nella sfida di domani contro la Juve Stabia lo Spezia andrà alla caccia del primo gol casalingo di questa stagione, non solo per provare a conquistare. Scrive tuttomercatoweb.com