a baku pole di max verstappen male le ferrari in decima e dodicesima posizione

AGI - Al termine di qualifiche tribolate pole position per Max Verstappen davanti a Carlos Sainz. Terzo Lawson, quarto Antonelli. Poi Russell, Tsunoda, Norris, Hadjar, Piastri e Leclerc (gli ultimi due finiti contro il muro). Dopo l'illusione delle libere di ieri dove erano state le monoposto 'rosse' le più veloci, oggi la Ferrari torna a terra. In tutti i sensi: il britannico della Ferrari Lewis Hamilton viene sorprendentemente eliminato prima della lotta per la pole position nella Q2. Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1'41"117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0"478; terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0"590 dal pluri-iridato oranje. 🔗 Leggi su Agi.it

