A Bagnoli il mare sarà balneabile dopo l'America's Cup | l'annuncio del sindaco Manfredi

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla presentazione dell'evento velistico, che si svolgerà a Napoli nel 2027, il sindaco Manfredi ha annunciato il tanto atteso completamento della bonifica di Bagnoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bagnoli - mare

Napoli sposa il suo mare: da Bagnoli a San Giovanni la full immersion nel blu

Sul lido di Bagnoli l’acqua del mare bolle, blitz di Borrelli: “Ho chiamato l’Osservatorio Vesuviano”

Mare che bolle sul lido di Bagnoli, blitz di Borrelli: “Ho chiamato l’Osservatorio Vesuviano”

bagnoli mare sar224 balneabileA Bagnoli il mare sarà balneabile dopo l’America’s Cup: l’annuncio del sindaco Manfredi - Alla presentazione dell'evento velistico, che si svolgerà a Napoli nel 2027, il sindaco Manfredi ha annunciato il tanto atteso completamento della bonifica ... Secondo fanpage.it

bagnoli mare sar224 balneabileAmerica's Cup a Napoli, Manfredi da Genova: «Dopo la gara velica, mare balneabile e accesso pubblico» - Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova alla presentazione della 38esima edizione dell’America’s Cup ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bagnoli Mare Sar224 Balneabile