A Bagnoli il mare sarà balneabile dopo l'America's Cup | l'annuncio del sindaco Manfredi

Alla presentazione dell'evento velistico, che si svolgerà a Napoli nel 2027, il sindaco Manfredi ha annunciato il tanto atteso completamento della bonifica di Bagnoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bagnoli è un casco giallo da operaio, un tuta blu e una chiave inglese. Bagnoli è speranza, lotta e dismissione, è racconto generazionale e delusione. Bagnoli s'affaccia a mare e Napoli ogni tanto se lo scorda.

America's Cup a Napoli, Manfredi da Genova: «Dopo la gara velica, mare balneabile e accesso pubblico» - Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova alla presentazione della 38esima edizione dell’America’s Cup ... Si legge su msn.com