A 17 anni vince la Baja dello Stella | Kevin Manocchi è super

Udinetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il pilota di Portogruaro fa sua la quarta del prova del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV?Si impone sul Side by Side Yamaha, un quadriciclo che può guidare essendo in possesso della patente B1???E’ un successo in famiglia: a navigarlo la sorella Giada, secondo il papà Michele. Terzo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anni - vince

Festa al Palio della Vittoria, Anghiari vince dopo 10 anni

A 13 anni vince oro e argento in azzurro: “Amo i cavalli, mi alleno tutti i giorni”

Adolescenza batte i record degli emmy, owen cooper vince un emmy a 15 anni

A 17 anni vince la Baja dello Stella: Kevin Manocchi è super; Risultati di Chilivani galoppo | Ippodromo Ozieri | Corse di sabato 5 aprile | II TRIS Premio Benjamin Piercy vince Baja Sunajola (ok Tris!); Joan Pedrero vince la categoria Maxi Trail alla Baja Aragón con una Harley-Davidson Pan America 1250 |.

17 anni vince bajaA 17 anni vince la Baja dello Stella: Kevin Manocchi è super - Il pilota di Portogruaro fa sua la quarta del prova del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV?Si impone sul Side by Side Yamaha, un quadriciclo che può guidare essendo in possesso della patent ... udinetoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 17 Anni Vince Baja