A 17 anni vince la Baja dello Stella | Kevin Manocchi è super
Il pilota di Portogruaro fa sua la quarta del prova del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV?Si impone sul Side by Side Yamaha, un quadriciclo che può guidare essendo in possesso della patente B1???E’ un successo in famiglia: a navigarlo la sorella Giada, secondo il papà Michele. Terzo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
