A 15 anni guida la microcar del padre senza nessuno a bordo | Mi sto esercitando Scatta la multa

Era al volante di una microcar, senza nessun altro a bordo. Il conducente, 15 anni, non aveva ancora conseguito la patente (nemmeno la licenza per i ciclomotori necessaria per guidare i quadricicli leggeri). A fermare il ragazzino, nella mattinata di sabato 20 settembre, è stata una pattuglia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

