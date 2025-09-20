Anziana uccide una coetanea con il pedale della sedia a rotelle. La vittima era una sopravvissuta all’Olocausto. Il tragico gesto è avvenuto all’interno del Seagate Rehabilitation and Nursing Center di Coney Island, una casa di riposo di Brooklyn. L’atto incomprensibile e violento l’ha compiuto durante la notte Galina Smirnova, una 95enne affetta da demenza. La donna avrebbe infatti afferrato il pedale della propria sedia a rotelle per colpire alla testa la sua compagna di stanza. La vittima si chiamava Nina Kravtsov, aveva 89 anni ed era sopravvissuta all’Olocausto. Il procuratore distrettuale Ari Rottenberg ha spiegato che a scoprire l’accaduto è stata un’infermiera la mattina successiva al delitto, al momento della sveglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 95enne afferra il pedale della sua sedia a rotelle e uccide nel sonno la sua compagna di stanza: “C’era sangue ovunque”