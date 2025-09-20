91 candeline per sophia loren icona senza tempo del grande schermo

Allo scoccare di questo 20 settembre, l’Italia celebra i 91 anni di Sophia Loren, incarnazione vivente di un cinema che ha fatto scuola e di un’eleganza che pare non conoscere epoca. La sua figura continua a unire intere generazioni, rievocando un capitolo irripetibile della nostra storia culturale e accendendo ancora oggi l’immaginazione di spettatori in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

