63enne uccisa a coltellate a Latina fermata una donna

20 set 2025

La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna, si tratterebbe dell’ex badante, per l'omicidio della 63enne trovata ieri accoltellata nel suo letto nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario del capoluogo pontino. Nel corso della notte gli investigatori hanno ascoltato numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici che hanno consentito alla Squadra Mobile di raccogliere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

