5 cm al secondo | annuncio ufficiale del film live-action
Le trasposizioni live-action di anime di successo sono spesso oggetto di discussione tra appassionati e critici, poiché molte di esse incontrano risultati contrastanti. Tra le poche che si distinguono positivamente, una delle più attese è senza dubbio l’adattamento cinematografico di uno dei capolavori di Makoto Shinkai. Questo film promette di catturare l’essenza dell’originale e rappresenta un esempio emblematico della capacità del cinema dal vivo di rendere giustizia a storie animate profonde e ricche di emozioni. l’adattamento live-action di 5 centimetri per secondi come omaggio all’opera di makoto shinkai. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
5 cm al secondo di Makoto Shinkai riceverà un adattamento live-action - Quindi dopo successi come One Piece, Hollywood sta continuando a lavorare sulla stessa scia e i registi in Giappone ... Scrive mangaforever.net
5 cm al secondo: dall'autore di Suzume e Your Name, arriva il live-action di uno dei suoi primi film - action che adatterà la nota pellicola animata 5 centimetri al secondo di Makoto Shinkai, regista di Suzume e Your Name. Come scrive movieplayer.it