4×100 fuori dai Mondiali | respinto il ricorso dell’Italia Mei | Le possibilità erano minime

Epilogo amaro per le staffette veloci italiane, che non hanno raggiunto l’obiettivo rimanendo fuori dalla finale ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. La 4×100 femminile ha pagato l’infortunio al lancio di Vittoria Fontana, mentre la squadra maschile è stata penalizzata da una brutta partenza di Fausto Desalu e soprattutto da un contatto in fase di cambio tra Marcell Jacobs ed il sudafricano Shaun Maswanganyi. Il plurititolato sprinter lombardo si è sbilanciato proprio nel momento in cui si stava lanciando in attesa di ricevere il testimone da Desalu, perdendo velocità e rendendo più lento il primo cambio italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

