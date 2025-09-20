4 suggerimenti styling per indossare al meglio gli accessori snakeskin che stanno spopolando ovunque

Impossibile non notarlo. A essere al centro dell’attenzione sono le borse e scarpe pitone autunno 2025. I modelli affascinanti e desiderabili che abbiamo visto alle sfilate per la stagione fredda sono già protagonisti dei look di queste settimane. Lo street style, infatti, ha preso una decisa virata verso l’ animalier e in particolare verso la pelle stampata effetto pitone. In versione tradizionale o rivisitata in colorazioni insolite, la stampa pitone prende le forme più diverse per arricchire ogni outfit. Non importa l’ora del giorno o l’occasione. Non c’è mai un momento sbagliato per indossare questo pattern esotico diventato orami un grande classico. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - 4 suggerimenti styling per indossare al meglio gli accessori snakeskin che stanno spopolando ovunque

