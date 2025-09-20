25 anni dal diploma per la 5Ap Ragioneria il ritrovo degli ex studenti
Scrive il segnalante:A 25 anni dalla maturità ci ritroviamo per condividere ricordi e risate con la solita goliardia che ci ha sempre contraddistinti. Quando ci ritroviamo è come se il tempo non fosse mai trascorso. Stesse battute, stessi sorrisi, stessa complicità: la prova che certi legami non. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: anni - diploma
La svolta di Ana Patricia, il diploma congelato per la pandemia e riafferrato 5 anni dopo al Molinari
Non è mai troppo tardi per la maturità. Caterina a Busto Arsizio si diploma a 54 anni: “Ora sì che ce l’ho fatta”
Un diploma a 48 anni, la maturità come riscatto: la storia di una madre che torna sui banchi di scuola, ispirando la figlia a inseguire i suoi sogni
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cerca di diplomati con età 18/29 anni da inserire in un percorso formativo professionalizzante per #Macchinista in Trenitalia SpA per la Regione #Marche. ?Scadenza candidature: 19/09/2025. Requisiti richiesti: - Età com Vai su Facebook
Tra uno e cinque anni dopo il diploma conseguito nel 2018, il reddito delle persone diplomate che hanno ottenuto una promozione è aumentato dal 13 al 18% rispetto alle persone che non hanno cambiato datore di lavoro o che sono rimaste nella stessa posi - X Vai su X
Il ritrovo a 30 anni dal diploma.
Un tuffo nel passato: 25 anni dopo il diploma si ritrova la 5°B di Ragioneria - Riceviamo e pubblichiamo: “La scorsa settimana la 5°B di Ragioneria si è ritrovata dopo 25 anni dal diploma. Come scrive forlitoday.it