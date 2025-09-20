25 anni dal diploma per la 5Ap Ragioneria il ritrovo degli ex studenti

Scrive il segnalante:A 25 anni dalla maturità ci ritroviamo per condividere ricordi e risate con la solita goliardia che ci ha sempre contraddistinti. Quando ci ritroviamo è come se il tempo non fosse mai trascorso. Stesse battute, stessi sorrisi, stessa complicità: la prova che certi legami non. 🔗 Leggi su Forlitoday.it