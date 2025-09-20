22 settembresciopero generale per Gaza
17.50 Sciopero generale, lunedì 22 settembre nel settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato Usb per l'intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese.Coinvolgerà settori scolastici dell'Istruzione e della ricerca e buona parte del comparto dei trasporti. Restano esclusi invece aerei e settore aeroportuale. Nel settore ferroviario sarà dalla mezzanotte alle 23;nel trasporto pubblico locale,marittimo,merci e logistica sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Incrociano le braccia anche i taxi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: settembresciopero - generale
LA SCUOLA EDUCA ANCHE QUANDO SCEGLIE DI FERMARSI. Noi ci stiamo preparando. Basta stare in silenzio. Lunedi 22 settembre Sciopero generale. Non serve a niente? Non serve a niente stare a casa a commentare. Tutti i paesi stanno scendendo in Vai su Facebook
Il 22 settembre sciopero generale nazionale per Gaza: possibili disagi anche nella sanità https://24emilia.com/il-22-settembre-sciopero-generale-nazionale-per-gaza-possibili-disagi-anche-nella-sanita/… - X Vai su X
Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento; USB Scuola - Genocidio a Gaza: la scuola non resta in silenzio. 22 settembre sciopero generale; Gaza, il 22 settembre sciopero generale e manifestazione alla stazione Temini di Roma.
Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, oltre 60 manifestazioni previste. L’Usb: “Bloccheremo il Paese” - L'USB: "Saranno milioni i lavoratori che si fermeranno" ... ilfattoquotidiano.it scrive
Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. Come scrive lanazione.it