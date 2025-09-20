22 settembresciopero generale per Gaza

17.50 Sciopero generale, lunedì 22 settembre nel settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato Usb per l'intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese.Coinvolgerà settori scolastici dell'Istruzione e della ricerca e buona parte del comparto dei trasporti. Restano esclusi invece aerei e settore aeroportuale. Nel settore ferroviario sarà dalla mezzanotte alle 23;nel trasporto pubblico locale,marittimo,merci e logistica sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Incrociano le braccia anche i taxi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

