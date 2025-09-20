22 settembre il Sole pareggia il buio | scocca l’equinozio d’autunno

L’ultima carezza dell’estate si dissolve in fretta: tra poche ore le giornate cambieranno volto, regalando colori più intensi e tramonti che si insinuano presto nel pomeriggio. Lunedì 22 settembre, esattamente alle 20:30, il calendario indica l’ingresso dell’autunno astronomico, segnato dal celebre “momento di perfetto equilibrio” che gli scienziati chiamano equinozio. Il passaggio dall’estate alle tinte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - 22 settembre, il Sole pareggia il buio: scocca l’equinozio d’autunno

