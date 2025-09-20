20 settembre Madonna del Tresto | il miracolo del coltello insanguinato
La Madonna del Tresto è apparsa molti secoli fa lasciando un segno impressionante. È il miracolo del coltello bagnato di sangue che, insieme a una fonte miracolosa, alimenta una devozione che ancora oggi accompagna i fedeli che si recano al santuario. Siamo nel 1468. In zona di Ospedaletto Euganeo (Padova) un barcaiolo di Ponso di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Ospedaletto Euganeo. Dal 20 settembre al 5 ottobre c’è la tradizionale sagra del Tresto; Antica Fiera del Tresto dal 20 al 29 settembre 2024; Fedez alla festa della Madonna di Reggio Calabria, la rivolta di parroci: «Testi provocatori, non lo vogliamo».
