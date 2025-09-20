20 settembre 1870 | l’epica carica dei bersaglieri che mise fine al regno dei papi

La Presa di Roma, avvenuta il 20 settembre 1870, rappresenta un evento fondamentale per il Risorgimento italiano. Quel giorno, i bersaglieri del Regno d’Italia entrarono a Roma attraverso una breccia nei pressi di Porta Pia, sancendo la fine del potere temporale dei papi e l’annessione dello Stato Pontificio al Regno d’Italia. Ma cosa si cela dietro questo evento epocale, quali furono le premesse e le conseguenze di questa giornata che cambiò per sempre la storia d’Italia? Il desiderio di fare di Roma la capitale del Regno d’Italia era un’ambizione di lunga data, già espressa da Cavour. Le trattative con la Chiesa per una soluzione pacifica, basata sul principio della “libera Chiesa in libero Stato” (le ultime parole pronunciate dallo statista in punto di morte), si arenarono ripetutamente a causa dell’opposizione di Pio IX. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - 20 settembre 1870: l’epica carica dei bersaglieri che mise fine al regno dei papi

