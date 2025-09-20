154 | il corto WeShort con Giovanni Storti e un' IA da vedere ora su Comingsoonit

Nel cortometraggio 154 di Andrea Sbarbaro e Riccardo Copreni, originale WeShort, Giovanni Storti è un maestro d'asilo incaricato di addestrare un'Intelligenza Artificiale. Quanto reggerà? Il corto si può vedere qui subito su Comingsoon, parte della nostra sinergia editoriale con WeShort. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - 154: il corto WeShort con Giovanni Storti e un'IA, da vedere ora su Comingsoon.it

In questa notizia si parla di: corto - weshort

