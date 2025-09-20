Ademola Lookman torna a disposizione dell’Atalanta e del tecnico Juric, dopo il caos che si era creato attorno a lui durante il calciomercato e la sua volontà di lasciare la Dea. Domani, nel match di campionato contro il Torino, ci sarà. I tifosi dell’Atalanta non hanno preso bene il reintegro di Lookman. Tuttavia, i tifosi atalantini non hanno preso bene il reintegro in squadra del nigeriano, esponendo uno striscione all’esterno del centro sportivo di Zingonia: “ 11 reintegrato. Ma per noi rimani un ingrato “. Il numero di maglia del giocatore è stato barrato da una croce rossa. La risposta del gruppo “Vecchia Guardia” del tifo atalantino sul reintegro in rosa di #Lookman, alla vigilia del match tra #Atalanta e Torino pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “11 reintegrato ma per noi rimani ingrato”: i tifosi dell’Atalanta contro il ritorno di Lookman