?? SERIE A B e C vs PIRATERIA | nuova campagna SHOCK svela i rischi dei canali illegali! ?
GUERRA TOTALE ALLA PIRATERIA! Lega Serie A, Lega B e Lega Pro lanciano una campagna di sensibilizzazione rivoluzionaria che svela i pericoli nascosti dietro lo streaming illegale del calcio.?? I RISCHI SHOCK che nessuno ti dice: I tuoi dati personali finiscono alla criminalità organizzata Intrusioni digitali attraverso cellulari e computer Metodi di pagamento esposti a organizzazioni crimin. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: serie - pirateria
Ezio Simonelli: «Chi usa il pezzotto è un ladro”: la battaglia per la Serie A del presidente della Lega. «Basta liti, ora uniti. Stadi, fisco e pirateria: ecco le mie battaglie»
Piracy Shield 2.0, lo scudo anti-pirateria di AGCOM, ora blocca anche film, serie TV e musica
Pirateria di film e serie TV, cos’è la “Prima Visione” e che poteri ha ora Piracy Shield
Serie A, Serie B e Lega Pro unite lanciano nuova campagna contro la pirateria - X Vai su X
Tutta colpa ancora del classico problema: la pirateria Questo servizio messo a disposizione su YouTube dalla Serie A ora è sospeso Scopri tutti i dettagli nel 1° commento Vai su Facebook
Under 15 Serie C: derby contro la Pro Patria per il Lecco campione d'Italia in carica; SARRI VS GASPERINI, DUE FILOSOFIE A CONFRONTO; Palermo inarrestabile, contro il Bari finisce 2-0: la diretta minuto per minuto.
Serie B, si parte con Frosinone-Sudtirol e Palermo-Bari, orari, programma e dove vedere tutta la 4a giornata - Si apre oggi la quarta giornata del campionato di Serie B: si parte con Frosinone- Secondo sport.virgilio.it
Serie B, il calendario. Prima giornata: è subito Venezia-Bari. Samp in casa col Modena - Compilato a Mantova il calendario della serie cadetta. Si legge su gazzetta.it