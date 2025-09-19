Il 30 settembre sarà proiettato nelle due città pascoliane, San Mauro Pascoli e Barga, il nuovo film " Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli " per la regia di Giuseppe Piccioni, dedicato alla vita di Giovanni Pascoli e girato per buona parte nel paese di nascita, a San Mauro Pascoli e in quello di adozione, Barga. Coprodotto da Rai Fiction e MeMo Films su soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi, Zvanì è interpretato da Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Zvanì’, proiezione speciale a San Mauro