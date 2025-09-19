Zuckerberg presenta i suoi smart glasses ma qualcosa va storto

19 set 2025

Meta ha presentato i suoi nuovi 'smart glasses', occhiali basati sull'intelligenza artificiale che includono un piccolo display e possono essere controllati tramite un braccialetto neurale che consente di gestirli con "movimenti appena percettibili", come annunciato dal ceo della società Mark Zuckerberg. Durante la dimostrazione all’annuale conferenza Meta Connect qualcosa però è andato storto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

