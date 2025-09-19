Zuckerberg presenta i suoi smart glasses ma qualcosa va storto
Meta ha presentato i suoi nuovi 'smart glasses', occhiali basati sull'intelligenza artificiale che includono un piccolo display e possono essere controllati tramite un braccialetto neurale che consente di gestirli con "movimenti appena percettibili", come annunciato dal ceo della società Mark Zuckerberg. Durante la dimostrazione all’annuale conferenza Meta Connect qualcosa però è andato storto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: zuckerberg - presenta
Meta Ray-Ban Display: Zuckerberg presenta gli occhiali «ideali per la superintelligenza»
Sky tg24. . In occasione della Meta Connection 2025 a Menlo Park, Mark Zuckerberg ha presentato i Meta Ray-Ban Display, una nuova generazione di smartglasses dotati di un display interno e di un braccialetto neurale che portano la realtà aumentata e l'int Vai su Facebook
Mark #Zuckerberg ha svelato la nuova generazione di AI Glasses realizzati da Meta con EssilorLuxottica, ma qualcosa è andato storto durante la presentazione live, con gli occhiali che ignoravano le richieste del presentatore. La vera novità, però, sono i Ray- - X Vai su X
I nuovi occhiali con AI di Meta. Zuckerberg: il superpotere che sostituirà lo smartphone; Meta presenta i nuovi smart glasses; Meta-EssiLux, ecco i nuovi occhiali basati sull’intelligenza artificiale.
Meta presenta i nuovi smart glasses - Ban Display con schermo e comandi gestuali, Oakley pensati per lo sport e la seconda generazione dei Ray- Lo riporta rsi.ch
Meta Connect, Zuckerberg svela nuovi modelli degli AI Glasses con EssilorLuxottica. Chi compete nel mercato degli occhiali smart? - Il mercato globale oggi vale 2 miliardi di dollari ed entro fine decennio potrebbe superare gli 8 mil ... startupitalia.eu scrive