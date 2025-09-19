Sono in partenza le prime lettere per chi è entrato nella Ztl del centro storico senza avere il permesso. Riaccese dopo 7 anni, le telecamere della Zona a traffico limitato sono accese da luglio. Tredici i varchi controllati, di cui 3 a borgo San Giuliano, con limitazioni orarie che variano da un varco all’altro. Da quando il Comune ha riattivato la Ztl in centro, non è stata fatta una sola multa. Come avvenuto due anni fa per la Ztl del lungomare di Rimini nord nella fase di sperimentazione, anche per il centro storico si è deciso di concedere un periodo di tolleranza, senza sanzioni. Un periodo usato anche per permettere a residenti, operatori, artigiani e altri che hanno diritto al pass, di mettersi in regola con le autorizzazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ztl, 27mila multe a Rimini nord. In città 7mila avvisi ai ’furbetti’