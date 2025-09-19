Ztl 27mila multe a Rimini nord In città 7mila avvisi ai ’furbetti’
Sono in partenza le prime lettere per chi è entrato nella Ztl del centro storico senza avere il permesso. Riaccese dopo 7 anni, le telecamere della Zona a traffico limitato sono accese da luglio. Tredici i varchi controllati, di cui 3 a borgo San Giuliano, con limitazioni orarie che variano da un varco all’altro. Da quando il Comune ha riattivato la Ztl in centro, non è stata fatta una sola multa. Come avvenuto due anni fa per la Ztl del lungomare di Rimini nord nella fase di sperimentazione, anche per il centro storico si è deciso di concedere un periodo di tolleranza, senza sanzioni. Un periodo usato anche per permettere a residenti, operatori, artigiani e altri che hanno diritto al pass, di mettersi in regola con le autorizzazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: 27mila - multe
Abbandono dei rifiuti: stangata con il nuovo decreto, multe fino a 27mila euro
@follower Oltre 400 chili di alimenti irregolari sequestrati e multe che, complessivamente, superano i 27mila euro ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Ispezioni del Nas: 400 chili di cibi sequestrati, 27mila euro di sanzioni da nord a sud della provincia https://ift.tt/yGEBnkX https://ift.tt/FSD8gi1 - X Vai su X
Ztl, 27mila multe a Rimini nord. In città 7mila avvisi ai ’furbetti’.
Ztl, 27mila multe a Rimini nord. In città 7mila avvisi ai ’furbetti’ - Sono in partenza le prime lettere per chi è entrato nella Ztl del centro storico senza avere il permesso. Segnala msn.com
Ztl violata, a Rimini in arrivo le lettere ma non ancora le multe - Nella Settimana della Mobilità sostenibile, il Comune di Rimini mette in fila "esempi relativi a impatti sensibili e positivi avuti sul territorio comunale, a ... Scrive chiamamicitta.it