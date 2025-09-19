' Zone di accesso sicuro' per le veglie pro-life | Nuovo Soviet pronto a farmi arrestare

Bolognatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La risoluzione, presentata e approvata dall'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, per istituire "zone di accesso sicuro" intorno a consultori e ospedali non è stata presa bene dai promotori delle veglie anti-abortiste. Lorenzo Casadei (M5s), Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Simona. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zone - accesso

Riunione operativa in Prefettura sulle modalità di accesso alle zone sommitali dell'Etna

Altedo e Malalbergo nella rete. Due zone wi-fi a libero accesso per portare la gente nelle piazze

'Zone di accesso sicuro' per le veglie pro-life: Nuovo Soviet, pronto a farmi arrestare; Aborto, polemica in Emilia-Romagna: «Creare zone vietate alle veglie dei pro vita». La protesta: «Siete stalinisti»; Aborto, la Regione: “In Emilia-Romagna vietate le veglie dei Pro Vita vicino agli ospedali”.

zone accesso sicuro veglie'Zone di accesso sicuro' per le veglie pro-life: "Nuovo Soviet, pronto a farmi arrestare" - Risoluzione "ideologica" per l'opposizione: "Non siamo in Cina" ... Da bolognatoday.it

zone accesso sicuro veglieAborto, polemica in Emilia-Romagna: «Creare zone vietate alle veglie dei pro vita». La protesta: «Siete stalinisti» - In Regione la risoluzione del centrosinistra: «Siano lontane dagli ospedali, creano tensione e monitorare che l'interruzione di gravidanza sia realmente disponibile ovunque». Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Zone Accesso Sicuro Veglie