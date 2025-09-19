' Zone di accesso sicuro' per le veglie pro-life | Nuovo Soviet pronto a farmi arrestare
La risoluzione, presentata e approvata dall'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, per istituire "zone di accesso sicuro" intorno a consultori e ospedali non è stata presa bene dai promotori delle veglie anti-abortiste. Lorenzo Casadei (M5s), Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Simona. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
'Zone di accesso sicuro' per le veglie pro-life: Nuovo Soviet, pronto a farmi arrestare; Aborto, polemica in Emilia-Romagna: «Creare zone vietate alle veglie dei pro vita». La protesta: «Siete stalinisti»; Aborto, la Regione: “In Emilia-Romagna vietate le veglie dei Pro Vita vicino agli ospedali”.
