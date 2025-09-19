Zona San Lorenzo luci a led al posto dei vecchi tubi al neon nel sottopasso di via Spadolini

Corpi illuminanti a led che offrono più efficienza e sostenibilità. Amg Energia ha completato un intervento a tappeto di sostituzione dei punti luce esausti del sottopasso di via Giovanni Spadolini. La società partecipata ha eseguito, come disciplinato dal vigente contratto di servizio, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nuovo SMASHBURGER a Milano!! Ha aperto in zona colonne di San Lorenzo @street.smash , già super famoso in Portogallo. Il locale è piccolino, ma carino, e i ragazzi tutti gentilissimi! Potrai scegliere tra tre tipi di burgers, io ho provato Street Burger (11.9 Vai su Facebook

Danni a locale in San Lorenzo in Lucina e aggrediscono dipendente: presi - Hanno poi cominciato a prendere a calci i tavolini e le sedie all’esterno, rompendo bicchieri e bottiglie, ... Secondo romatoday.it

San Lorenzo in Lucina, ecco i tempi del cantiere - Non è facile convertire un centro storico complesso come quello romano in un’area di cantiere: lo sa bene il I Municipio che è da qualche giorno alle prese con il rifacimento di via del Leoncino, una ... Da romatoday.it