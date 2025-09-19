Zoe Anne Guaitivic uccisa dall' Escherichia coli al sesto mese di gravidanza | L' ha preso dal pollo

Zoe Anne Guaitivic è stata uccisa in dodici ore dal batterio Escherichia coli. Lo certifica l'autopsia del medico legale incaricato di accertare la causa della morte della 39enne al sesto mese di gravidanza. Per la donna e per il piccolo che portava in grembo non c'è stato nulla da fare: sono. 🔗 Leggi su Today.it

