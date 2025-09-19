Zhegrova Juventus | tutti sorpresi alla Continassa ecco la possibile mossa di Tudor contro il Verona Parola d’ordine prudenza ma… Ultimissime

Zhegrova Juventus: cosa ha in mente Igor Tudor sul kosovaro per la trasferta in programma domani contro il Verona al Bentegodi. Un rientro che procede a passo spedito, un talento che scalpita per tornare protagonista. In casa Juventus cresce l’ottimismo per le condizioni di Edon Zhegrova. Come riportato da Sportmediaset, il fantasista kosovaro ha sorpreso positivamente lo staff tecnico per i suoi progressi fisici e, nella sfida di domani contro il Verona, potrebbe avere a disposizione un minutaggio superiore rispetto all’esordio. Progressi sorprendenti, Tudor valuta. Dopo i circa dieci minuti disputati in Champions League contro il Borussia Dortmund, Zhegrova ha continuato a lavorare intensamente alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

