Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Il deserto dorato della Sardegna: viaggio nelle dune di Piscinas nonewsmagazine.com
WindTre rinnova, per l’ottavo anno consecutivo, la partnership con AC Monza lopinionista.it
Solange Marchignoli denuncia in diretta a "Dentro la Notizia" le violenze dell'ex compagno: "Mi ha spaccato ... tgcom24.mediaset.it
Il Giappone pensa di poter realizzare presto la fotosintesi artificiale: che cos’è e come funziona repubblica.it
Milano, scippato Stefano De Martino: rubato un Patek Philippe da 50 mila euro lettera43.it
Gianmarco e Cristina tornano a Uomini e Donne: colpo di scena per lei? anticipazionitv.it
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 19 settembre 2025
Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 19 settembre 2025 Oggi, venerdì 19 s... ► tpi.it
Joao Mario o Kalulu? Chi giocherà a destra in Verona Juve, Tudor orientato a scegliere questa soluzione per la trasferta gialloblù. Tutti i dettagli
di Redazione JuventusNews24Joao Mario o Kalulu? Chi giocherà a destra in Verona Juve, ecco la scelta... ► juventusnews24.com
Dazi, confronto Cina e Usa: stop a misure unilaterali
Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump si sono nuovamente conf... ► quifinanza.it
A Bergamo un David di Donatello gigante e da Guinness dei primati realizzato con oltre 635mila mattoncini Lego
Bergamo, 19 settembre 2025 – Sarà esposto in anteprima mondiale a Choruslife di Bergamo questo saba... ► ilgiorno.it
Milano, decine di persone al corteo ProPal: slogan contro Israele
(LaPresse) Alcune decine di studenti Pro Pal sono partiti in corteo da via Festa del Perdono, sede ... ► lapresse.it
Morte di Andrea Purgatori: anche le cliniche a processo. Per i pm è stata “una catastrofica sequela di errori e omissioni”
I familiari di Andrea Purgatori, il noto giornalista di tv e carta stampata morto a Roma nel lugli... ► secoloditalia.it
Solange Marchignoli racconta la violenza subita: "Così sono sopravvissuta. Lui non voleva andassi in tv”
“Quella donna sono io”. Solange Marchignoli è nota per essere una legale decisa, preparata, puntual... ► ilgiornale.it
Bucchianico, al via i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale
ono iniziati oggi, venerdì 19 settembre, i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Bucc... ► chietitoday.it
Il retroscena sulla lite fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. “C’entra Belen Rodriguez”
Spuntano nuovi retroscena sulla lite fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Secondo quanto sve... ► dilei.it
Renault 4 elettrica: prezzi e versioni del crossover in arrivo sul mercato
Il nuovo modello elettrico farà il suo debutto sul mercato italiano in occasione del cosiddetto Open... ► gazzetta.it
I 10 episodi imperdibili di hannibal
La serie televisiva Hannibal rappresenta un esempio innovativo di narrazione che miscela generi div... ► jumptheshark.it
Benevento vicino allo sport sannita: domenica giro di campo per due società al “Vigorito”
Tempo di lettura: < 1 minutoCon grande entusiasmo prosegue il progetto “Con il Benevento: lo sp... ► anteprima24.it
Ex agenti di Polizia locale condannati per concussione: appello da rifare
ORIA – È da rifare il processo di secondo grado a carico di due ex agenti della Polizia Locale di ... ► brindisireport.it
Lione Angers (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati
Si apre il quinto turno di Ligue1 con il Lione di Fonseca impegnato in casa contro l’Angers di Duje... ► infobetting.com
Tre jet russi invadono lo spazio aereo estone: F 35 italiani in volo per respingerli | Polonia: "Due caccia a bassa quota nel Baltico"
Nato: "Azioni sconsiderate di Mosca". La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni cont... ► tgcom24.mediaset.it
DIRETTA Serie A, Lecce Cagliari: le formazioni UFFICIALI! LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Di Francesco e i rossobl... ► calciomercato.it
Heitinga ripensa al KO contro l’Inter: «Ripartiamo dalle buone sensazioni del primo tempo, ecco cosa vorremo fare col PSV»
di RedazioneHeitinga ripensa al KO contro l’Inter: «Ripartiamo dalle buone sensazioni del primo temp... ► internews24.com
Real Betis Real Sociedad (venerdì 19 settembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Brais Mendez torna titolare
Prosegue la ristrutturazione del Benito Villamarin, il Real Betis ospiterà la Real Sociedad a la Ca... ► infobetting.com
Milano, rubato orologio da 40mila euro a Stefano De Martino | Il rapinatore al conduttore: "Lasciami o ti sparo"
Sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto". Il ... ► tgcom24.mediaset.it
Unioni civili, Cassazione apre ad assegno di mantenimento in caso di divorzio
La Cassazione apre all’assegno di mantenimento nel caso di divorzio in un’unione civile “Nell’ambito... ► imolaoggi.it
Lecce Cagliari (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Possibile pareggio al Via del Mare
La quarta giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera tra Lecce e Cagliari, che va in ... ► infobetting.com
Putin: "La produzione di armi in Russia cresciuta in modo esponenziale, continueremo a sviluppare le forze armate"
La Russia ha aumentato la produzione di alcuni tipi di armi in modo esponenziale e, per alcuni prodo... ► gazzettadelsud.it
Lotito risponde alla telefonata di un tifoso e attacca Roma, Milan e Inter: “Sono nella m***a”
Claudio Lotito, presidente della Lazio, risponde alla telefonata di un tifoso e attacca alcuni club... ► fanpage.it
Dallavalle vola a 17,64: argento mondiale nel triplo per l’Italia
Un salto al momento giusto può cambiare tutto. Lo sa bene Andrea Dallavalle, che a Tokyo ha trasfor... ► sbircialanotizia.it
La nuova rete idrica apre squarci sul passato della città: ritrovate tombe tra i palazzi
Gli scavi della nuova rete idrica di Agrigento restituiscono, come prevedibile, anche importanti i... ► agrigentonotizie.it
“Armi e affari con Israele, così l’Italia è complice del genocidio a Gaza”: intervista all’attivista palestinese Omar Barghouti
Omar Barghouti è il co-fondatore del movimento internazionale BDS, ovvero “Boicottaggio, Disinvesti... ► ilfattoquotidiano.it
? LaBCHANNEL su Amazon / One Football: 380 match in diretta! 20 città, 100% passione italiana ?
La Serie B ha trovato la sua casa definitiva! B-Channel si presenta come la piattaforma rivoluzionar... ► digital-news.it
Verona Juve: due giocatori pronti a tornare titolari. Avevano cominciato dalla panchina contro il Borussia Dortmund, ecco di chi si tratta
di Redazione JuventusNews24Verona Juve: in due sono pronti a tornare titolari. Avevano iniziato dall... ► juventusnews24.com
Papa: “Nato non ha cominciato nessuna guerra” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos
Intervento di Papa Leone XIV sull’Ucraina all’uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo. “La Nato... ► ildifforme.it
Migliorare la ricezione GPS su Android per l'esatta posizione
Capita di aprire un'app di navigazione come Google Maps e trovare il puntino della posizione che s... ► navigaweb.net
Estrazione Superenalotto oggi 19 settembre 2025: i numeri vincenti
Estrazione Superenalotto oggi 19 settembre 2025: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – ... ► tpi.it
VIDEO | Poesie, cellulari e condotta: Massimo Recalcati promuove il Ministro
Il maestro è luce, o come un'onda che ti spinge a fare da solo. E' questo 'l'Elogio' del maestro d... ► modenatoday.it
Dallavalle, l'argento della costanza di un bravo ragazzo nato in pista
Tanti infortuni alle spalle, una famiglia di atleti che gli è sempre stata accanto e una grinta che ... ► gazzetta.it
Venezia, 130 borseggiatrici fermate: tutte a piede libero
Giovani donne, quasi sempre minorenni, spesso incinte, messe in strada da malviventi dell’Europa del... ► tgcom24.mediaset.it
Comune di Chieti, Carbone: "Ferrara smetta di raccontare favole sui conti pubblici"
Alessandro Carbone, fondatore di Spazio liberale per Chieti, mette in discussione la narrazione de... ► chietitoday.it
Cf Montreal contro New York Red Bulls: Schwarz richiede ritmo e fluidità tra i playoff di playoff
Breaking: Il capo allenatore di New York Red Bulls Sandro Schwarz ha richiesto una... ► justcalcio.com
Marco Conidi: “L’amore e le canzoni mi hanno salvato la vita”
La musica, l’Orchestraccia, il cinema, la tv, l’amore e la sua Roma. Tra ironia, sentimento e arte ... ► ildifforme.it
Animali, consegnate al Senato 53mila firme per abolire la caccia in Italia
(LaPresse) Sono state consegnate oggi al Servizio Assemblea del Senato le 53mila firme raccolte per... ► lapresse.it
Bologna, non si fermano all’alt e si schiantano durante inseguimento: morto un 18enne
Inseguimento finisce in tragedia oggi, venerdì 12 settembre, a Bologna. Due ragazzi di 18 e 19 anni... ► ildifforme.it
Huawei Watch GT 6, GT 6 Pro e Watch Ultimate 2: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi orologi
Sull’onda del successo internazionale nel mercato dei wearable – dove nel secondo trimestre del 202... ► repubblica.it
L’Ue vuole accelerare la caduta dell’economia di Putin per costringerlo alla pace
Grazie a Donald Trump, il diciannovesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia ... ► ilfoglio.it
Doppia sfiducia, doppio voto: l’Europarlamento mette Ursula alla prova – Eurofocus podcast, Adnkron
Due mozioni di sfiducia, una causa per diffamazione e un parlamento europeo sempre più frammentato:... ► ildifforme.it
Turismo del gusto, servono registi per un’offerta integrata
Viaggiatori di ogni latitudine accorrono in Italia per assaporare terroir, tradizioni e innovazione... ► sbircialanotizia.it
Mosca avanza. Droni ucraini su impianto Gazprom – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos
Vanno avanti i combattimenti. Mosca dichiara che l’esercito russo sta avanzando in tutti i settori ... ► ildifforme.it
Paderno Dugnano, allarme incendio ma è solo.fumo
Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre 2025, in via Machiavelli, dove ... ► ilnotiziario.net
Convocati Argentina U20 per il Mondiale di categoria, il Genoa trattiene con sé Valentin Carboni: la lista completa
di RedazioneConvocati Argentina U20 per il Mondiale di categoria, il Genoa trattiene con sé Valentin... ► internews24.com
Pokémon pokopia: il gioco accogliente che sta sostituendo animal crossing su switch 2
Il panorama dei videogiochi per la console Nintendo Switch vive un momento di grande fermento, in a... ► jumptheshark.it
Sunderland Aston Villa (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Due punti in classifica per l’Aston Villa, sette per il Sunderland, questa la situazione dopo quatt... ► infobetting.com
Il Milan deve ritrovare la “normalità”: ecco cosa intende Allegri
In questo video, il nostro inviato Stefano Bressi ha commentato la conferenza stampa di Allegri di ... ► pianetamilan.it
Inter, sindaco Sala: “Milano deve avere uno stadio di 70.000 posti, passo necessario per la crescita e lo sviluppo della città”
Il tema legato alla costruzione di un nuovo stadio a Milano rimane di dominio pubblico in casa Inte... ► ilprimatonazionale.i
Stefano De Martino rapinato, il conduttore vittima di furto: Rubato l’orologio da 40 mila euro
Il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, rapinato da due uomini in scooter che gli hanno r... ► metropolitanmagazine
Big Brother 27: perché l’HOH della settimana 11 dovrebbe fare backdoor al suo obiettivo
big brother 27: analisi della strategia di Vince Panaro e le possibilità di salvataggio di Keanu So... ► jumptheshark.it
Larissa Iapichino e Andy Diaz accomunati dalla maledizione della Diamond League: picco di forma arrivato in anticipo?
Tra le principali carte da medaglia azzurre indicate alla vigilia della manifestazione, Larissa Iap... ► oasport.it
Esplosione azienda Marcianise, il sindaco: "Dramma inaccettabile. Sarà lutto cittadino"
(LaPresse) “È un dramma inaccettabile. Ogni anno contiamo centinaia di deceduti sul lavoro. Si facc... ► lapresse.it
Il Giappone pensa di poter realizzare presto la fotosintesi artificiale: che cos’è e come funziona
Trasformare la Co2 in carburante e materie prime potrebbe diventare la chiave della neutralità carb... ► repubblica.it
Fabregas tira in ballo Manchester City – Napoli: “Non succede qui”, coinvolto anche Hojlund
Fabregas ha tirato in ballo la partita del Napoli contro il Manchester City in conferenza stampa, c... ► spazionapoli.it
Suicida a 15 anni, la mamma di Paolo: “Le parole possono essere pugni, mio figlio ne ha ricevuti troppi”
Un'inchiesta della Procura di Cassino avrà il compito di fare chiarezza su cosa possa essere effett... ► ildifforme.it
Jasmine Paolini e Sara Errani adottate dai tifosi a Shenzen: dirigono un coro in cinese
Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto non solo la sfida con le ucraine nel doppio decisivo di B... ► fanpage.it
The Life of Chuck ci offre uno Stephen King diverso, e per questo imperdibile
The Life of Chuck non è un bagno di sangue e non ha assassini o spiriti maligni, ma inizia con la f... ► gqitalia.it
Il deserto dorato della Sardegna: viaggio nelle dune di Piscinas
Esiste un luogo in Italia dove il tempo sembra essersi fermato, dove la natura ha scolpito un capol... ► nonewsmagazine.com
Non è cambiato niente: lo scambio di bomber in Serie A è solo rimandato a gennaio
Non è cambiato nulla: il mercato di Serie A del prossimo gennaio darà ampio spazio a uno scambio tr... ► rompipallone.it
Formazioni ufficiali Lecce Cagliari: le scelte dei due allenatori per la terza giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Lecce Cagliari: le scelte di Di Francesco e Pisacane, per la terza giornata di... ► calcionews24.com