Zancan su Ajax Inter | Nerazzurri finalmente concentrati Chivu ha avuto ottime risposte In Europa…

. Federico Zancan, giornalista di Sky Spor t, ha analizzato le prestazioni delle squadre italiane nella giornata di Champions League, con un focus particolare sulla vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax. Zancan ha sottolineato come i nerazzurri, dopo un avvio di stagione deludente in Serie A con le sconfitte contro Udinese e Juventus, siano finalmente riusciti a ritrovare la concentrazione giusta in Europa. Secondo il giornalista, l’ Inter ha mostrato la stessa solidità e determinazione che l’aveva contraddistinta nella scorsa edizione della Champions League, dove i nerazzurri avevano sempre mantenuto un atteggiamento positivo, a differenza di quanto visto in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

