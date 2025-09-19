Zaia firma il decreto Veneto alle urne il 23 e 24 novembre | Andate tutti a votare FdI | Ora dobbiamo scegliere un candidato

Ilgazzettino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Adesso la data c?è. L?aveva già spoilerata il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ma il primo a firmare effettivamente il decreto di indizione delle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

zaia firma il decreto veneto alle urne il 23 e 24 novembre andate tutti a votare fdi ora dobbiamo scegliere un candidato

© Ilgazzettino.it - Zaia firma il decreto, Veneto alle urne il 23 e 24 novembre: «Andate tutti a votare». FdI: «Ora dobbiamo scegliere un candidato»

In questa notizia si parla di: zaia - firma

Maltempo 10 settembre, quali sono le zone più colpite in Veneto. Zaia firma lo stato d’emergenza

Regionali Veneto, Zaia firma il decreto: si vota 23 e 24 novembre

Veneto, elezioni regionali 2025: Zaia firma il decreto

Elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre; Veneto, Zaia firma il decreto: elezioni regionali 23 e 24 novembre; Regionali Veneto: Zaia firma il decreto, si vota il 23 e 24 novembre.

zaia firma decreto venetoZaia firma il decreto, in Veneto si voterà per le Regionali il 23 e 24 novembre - VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del ... Secondo ilnordestquotidiano.it

zaia firma decreto venetoVeneto al voto in novembre: Zaia firma il decreto elettorale - La data è ufficiale, i veneti potranno esprimere il loro voto domenica 23 e lunedì 24 novembre: decreto firmato oggi da Zaia ... Riporta veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Zaia Firma Decreto Veneto