Zaia firma il decreto Veneto alle urne il 23 e 24 novembre | Andate tutti a votare FdI | Ora dobbiamo scegliere un candidato

VENEZIA - Adesso la data c?è. L?aveva già spoilerata il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ma il primo a firmare effettivamente il decreto di indizione delle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Zaia firma il decreto, Veneto alle urne il 23 e 24 novembre: «Andate tutti a votare». FdI: «Ora dobbiamo scegliere un candidato»

In questa notizia si parla di: zaia - firma

Maltempo 10 settembre, quali sono le zone più colpite in Veneto. Zaia firma lo stato d’emergenza

Regionali Veneto, Zaia firma il decreto: si vota 23 e 24 novembre

Veneto, elezioni regionali 2025: Zaia firma il decreto

Veneto, elezioni regionali 2025: Zaia firma il decreto - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Veneto, Zaia firma il decreto: si vota 23 e 24 novembre https://vicenzareport.it/veneto/regionali-veneto-zaia-firma-il-decreto-si-vota-23-e-24-novembre/?feed_id=23530&_unique_id=68cbd45564062&utm_source=Twitter&utm_medium=Mario&utm_c - X Vai su X

Elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre; Veneto, Zaia firma il decreto: elezioni regionali 23 e 24 novembre; Regionali Veneto: Zaia firma il decreto, si vota il 23 e 24 novembre.

Zaia firma il decreto, in Veneto si voterà per le Regionali il 23 e 24 novembre - VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del ... Secondo ilnordestquotidiano.it

Veneto al voto in novembre: Zaia firma il decreto elettorale - La data è ufficiale, i veneti potranno esprimere il loro voto domenica 23 e lunedì 24 novembre: decreto firmato oggi da Zaia ... Riporta veronaoggi.it