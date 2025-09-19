Yuasa Battery Grottazzolina coi campioni anche i ragazzi della serie B

Come è noto nei campionati nazionali a Grottazzolina non ci sarà solo la Yuasa Battery, punta di diamante in Superlega, a rappresentare il movimento pallavolistico targato M&G Scuola Pallavolo. Sabato in occasione della presentazione in Piazza Marconi sono saliti sul palco i ragazzi della Serie B maschile, categoria conquistata grazie ai playoff di C vinti lo scorso anno. Squadra costruita attorno ad un nucleo di giovani di belle speranze, già nel gruppo della C dello scorso anno, guidati dal confermatissimo Michele Delvecchio coadiuvato da Andrea Nicolini. Tanti i talenti locali confermati come Andrea Romiti (palleggiatore 2007), Mattia Leli (schiacciatore 2004), Tommaso Moretti (schiacciatore 2005), Yassine Aitbouno (centrale 2007) e Diego Foresi (libero 2007). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Yuasa Battery. Grottazzolina, coi campioni anche i ragazzi della serie B

