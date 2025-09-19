Yildiz rifiata o no contro il Verona? Al momento è questa la scelta di Tudor sul numero 10 della Juventus Le sensazioni sulla possibile formazione al Bentegodi

Yildiz riposerà contro il Verona? Ecco la decisione di Tudor sul numero 10 della Juventus. Le sensazioni sulla formazione al Bentegodi. Secondo quanto riferito da Sky, nessun riposo per i fuoriclasse. Nonostante le ipotesi di un massiccio turnover, Igor Tudor non rinuncia al suo leader tecnico: per la trasferta di domani contro l’Hellas Verona, Kenan Yildiz dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto. Una scelta forte, che testimonia la totale e incondizionata fiducia del tecnico nel suo numero 10. Nessun turnover per il gioiello bianconero. Alla vigilia, si era parlato con insistenza della possibilità di un turno di riposo per il fantasista turco, reduce dalle faticosissime e dispendiose battaglie contro Inter e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz rifiata o no contro il Verona? Al momento è questa la scelta di Tudor sul numero 10 della Juventus. Le sensazioni sulla possibile formazione al Bentegodi

