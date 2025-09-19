Yildiz può riposare Zhegrova scalpita | Tudor studia la formazione per il Verona

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possibile turnover per i bianconeri, reduci da due sfide impegnative con Inter e Borussia. Ballottaggio Di Gregorio-Perin per un posto tra i pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

yildiz pu242 riposare zhegrova scalpita tudor studia la formazione per il verona

© Gazzetta.it - Yildiz può riposare, Zhegrova scalpita: Tudor studia la formazione per il Verona

In questa notizia si parla di: yildiz - riposare

Tudor a DAZN: «I ragazzi hanno dato tutto, in dieci volevano il cambio. Adesso bisogna riposare bene, vi spiego la sostituzione di Yildiz»

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Pu242 Riposare Zhegrova