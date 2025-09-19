Yildiz può riposare Zhegrova scalpita | Tudor studia la formazione per il Verona
Possibile turnover per i bianconeri, reduci da due sfide impegnative con Inter e Borussia. Ballottaggio Di Gregorio-Perin per un posto tra i pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: yildiz - riposare
Tudor a DAZN: «I ragazzi hanno dato tutto, in dieci volevano il cambio. Adesso bisogna riposare bene, vi spiego la sostituzione di Yildiz»
#Bremer è il primo indiziato a ricevere un turno di riposo in #VeronaJuve. Tra i pali, invece, al momento non ci sono indizi che portano a un cambio; più facile ipotizzare una sorta di turnover a centrocampo per far rifiatare #Thuram. Occhio, infine, a #Yildiz: - X Vai su X
Pazza Juventus! La squadra bianconera crolla sul più bello, anzi no: due volte Yildiz (con una delle sue perle) e Vlahovic hanno raddrizzato la partita, ma un Di Gregorio non perfetto sul terzo goal e un rigore nel finale hanno concretizzato e appesantito finale Vai su Facebook