Yildiz Juventus rendimento al top in questo inizio di stagione | svelata la chiave ecco perchè il turco è diventato incontenibile

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juventus, la chiave del suo rendimento top è la libertà tattica concessa da Tudor: senza punti di riferimento, il turco è incontenibile. Dietro i numeri da record e l’impatto devastante di  Kenan Yildiz  in questo avvio di stagione c’è una “chiave” tattica ben precisa, un’intuizione del suo allenatore che ha trasformato un talento purissimo in un giocatore praticamente immarcabile. Come svelato da un’analisi di  Tuttosport, il segreto del rendimento celestiale del gioiello turco ha un nome e un cognome:  Igor Tudor. È stata una scelta specifica del tecnico croato, infatti, a liberare tutto l’enorme potenziale del classe 2005, rendendolo l’uomo più pericoloso della  Juventus  e uno dei giocatori più imprevedibili del panorama europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, rendimento al top in questo inizio di stagione: svelata la chiave, ecco perchè il turco è diventato incontenibile

In questa notizia si parla di: yildiz - juventus

