Yildiz Juventus momento da incorniciare per il 10 bianconero | è tra i candidati al premio Golden Boy Web 2025! Tutti i dettagli

Yildiz Juventus, il classe 2005 è il fulcro del progetto: la sua candidatura al premio di Tuttosport certifica il suo ruolo di leader tecnico. In ogni grande squadra c’è un giocatore che rappresenta la chiave di volta, l’elemento in grado di sbloccare il potenziale collettivo e di incarnare il progetto tecnico. Nella  Juventus  di  Igor Tudor, quel giocatore è senza dubbio  Kenan Yildiz. Il talento turco non è solo il faro tecnico della squadra, ma la sua importanza è stata ora certificata anche a livello internazionale con una nomina che lo proietta tra i più grandi talenti del calcio mondiale, consolidando il suo status di uomo-chiave per il presente e il futuro della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

