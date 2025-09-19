Yildiz Juventus momento da incorniciare per il 10 bianconero | è tra i candidati al premio Golden Boy Web 2025! Tutti i dettagli

Yildiz Juventus, il classe 2005 è il fulcro del progetto: la sua candidatura al premio di Tuttosport certifica il suo ruolo di leader tecnico. In ogni grande squadra c’è un giocatore che rappresenta la chiave di volta, l’elemento in grado di sbloccare il potenziale collettivo e di incarnare il progetto tecnico. Nella Juventus di Igor Tudor, quel giocatore è senza dubbio Kenan Yildiz. Il talento turco non è solo il faro tecnico della squadra, ma la sua importanza è stata ora certificata anche a livello internazionale con una nomina che lo proietta tra i più grandi talenti del calcio mondiale, consolidando il suo status di uomo-chiave per il presente e il futuro della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, momento da incorniciare per il 10 bianconero: è tra i candidati al premio Golden Boy Web 2025! Tutti i dettagli

Juventus: Kenan Yildiz, simbolo del riscatto bianconero

Yildiz l’unica luce in mezzo al buio, la Gazzetta lo elogia: «Senza è un’altra Juventus». La pagella del turco

Tacchinardi stronca la Juventus: «A parte Yildiz attacca male, anzi malissimo. Ma difende tremendamente peggio… Vi dico la mia su questa squadra»

Juventus, Yildiz protagonista assoluto: adesso il rinnovo è vicino; Juve-Inter 4-3, pagelle: Adzic eroe inatteso, show dei fratelli Thuram; Mondiale per Club, Yildiz show a Philadelphia: la Juve batte il Wydad 4-1 e vola agli ottavi.

Bucciantini: "Yildiz si è preso il numero 10 in un momento difficile, Juventus ben costruita" - Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così di Yildiz: "Mi fa piacere che Yildiz si sia fatto posto, perché è uno che si è preso la maglia ... Scrive tuttojuve.com