Yildiz Juve inizio di stagione strepitoso da parte del turco | quel dato lo incorona nessuno come lui in Europa in questo momento

Yildiz Juve, un inizio di stagione impressionante per il classe 2005: già 6 tra gol e assist, è il migliore d’Europa tra i suoi coetanei. “Mai visto così”. L’espressione, riportata da Tuttosport, riassume alla perfezione lo stato di grazia assoluta di Kenan Yildiz. Il talento turco della Juventus ha smesso da tempo di essere una semplice promessa per trasformarsi in una devastante realtà del calcio europeo. Il suo inizio di stagione non è solo positivo, è storicamente senza precedenti per un giocatore della sua età, con numeri che lo proiettano di diritto nell’Olimpo dei grandi talenti mondiali e che lo rendono, oggi, l’arma in più a disposizione di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

