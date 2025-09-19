Yildiz Juve inizio di stagione strepitoso da parte del turco | quel dato lo incorona nessuno come lui in Europa in questo momento

19 set 2025

Yildiz Juve, un inizio di stagione impressionante per il classe 2005: già 6 tra gol e assist, è il migliore d’Europa tra i suoi coetanei. “Mai visto così”. L’espressione, riportata da  Tuttosport, riassume alla perfezione lo stato di grazia assoluta di  Kenan Yildiz. Il talento turco della  Juventus  ha smesso da tempo di essere una semplice promessa per trasformarsi in una devastante realtà del calcio europeo. Il suo inizio di stagione non è solo positivo, è storicamente senza precedenti per un giocatore della sua età, con numeri che lo proiettano di diritto nell’Olimpo dei grandi talenti mondiali e che lo rendono, oggi, l’arma in più a disposizione di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz Juve, inizio di stagione strepitoso da parte del turco: quel dato lo incorona, nessuno come lui in Europa in questo momento

