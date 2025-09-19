Xylella i Comuni della Piana chiedono incontro urgente al Ministro Lollobrigida

OSTUNI - I Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno hanno trasmesso al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, una richiesta formale di incontro urgente sulla tutela della Piana degli Ulivi Secolari e sulle azioni di contrasto alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: xylella - comuni

Dodici anni di Xylella: a Ostuni un summit internazionale per il futuro degli ulivi Un evento straordinario ha reso protagonista la Puglia e l’olivicoltura mondiale: in occasione della Giornata Mondiale dell’Ulivo UNESCO, istituzioni, associazioni e comuni Vai su Facebook

Xylella, i Comuni della Piana chiedono incontro urgente al Ministro Lollobrigida; Uno sguardo sulla storia attraverso l’obiettivo di Manoocher Deghati alla House of Lucie di Ostuni; Xylella: da Fasano il grido di allarme per salvare la Piana degli Ulivi Monumentali.

Xylella, i Comuni della Piana chiedono incontro urgente al Ministro Lollobrigida - I Sindaci dei quattro Comuni chiedono al Ministro di poter avviare un confronto diretto per esaminare lo stato attuale delle misure messe in campo ... ostuninotizie.it scrive

Alberi monumentali, sono 216 in Puglia ma è SOS Piana ulivi millenari per xylella - Sono 216 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell'albo verde nazionale, esemplari che raggiungono anche i 40 metri di altezza e oltre 800 centimetri ... Lo riporta corrieresalentino.it