XXI edizione La Festa dei Lettori speciale anteprima

Baritoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Festa dei lettori la storica manifestazione dell’Associazione Presìdi del libro, realizzata con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, propone centinaia di iniziative di promozione della lettura in tutt’Italia.Giunta alla sua XXI edizione La. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edizione - festa

Festa dell’Unicorno, la magia torna a Vinci. “Un’edizione speciale”

Naviglio, stasera cala il sipario sull'edizione 2025 dopo 120 giorni di festa

Tartufo, cotoletta, zucca e cappellaccio: al via la seconda edizione di 'Sagre in festa'

XXI edizione La Festa dei Lettori, speciale anteprima 6-19 ottobre 2025; TORINO SPIRITUALITÀ 2025; La Condotta Slow Food “Castel del Monte” festeggia il 20° compleanno.

Festa dei lettori, il 1° ottobre al via la XX edizione - Centinaia di iniziative di promozione della lettura in tutt’Italia, con cinque lezioni di autori e autrici del panorama letterario nazionale. Da rainews.it

Torna Arezzo dei lettori: 5/a edizione del festival dedicato al libro e alla letteratura - Quest’anno un programma dedicato a giovani lettori e lettrici, con un omaggio a Giorgio Vasari nella ricorrenza dei 450 anni dalla morte Arezzo, 26 giugno 2024 – Torna per la 5/a edizione Arezzo dei ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Xxi Edizione Festa Lettori